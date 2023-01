Turismo, toccata e fuga: arriva il treno Nightjet da Monaco e Vienna. Fermerà ad Ancona (e Rimini, Riccione e Cattolica)

Da Monaco di Baviera, Salisburgo e Vienna alla costa adriatica in treno: dalla Germania fino ad Ancona, da giugno per tutta l'estate 2023. Le fermate intermedie saranno a Rimini, Riccione e Cattolica. Il treno partirà da Monaco e da Vienna all'ora di cena con arrivo in Romagna per la primissima mattinata e, ad Ancona, a metà mattinata. Il rientro previsto in prima serata con ritorno a Vienna e Monaco di Baviera entro le 10 del mattino successivo. Una toccata e fuga al mare.

Nuovo mercato giovane

Previsti cuccette, vagone letto e posti a sedere. Con i Nightjet, treni di punta notturni su cui Öbb sta investendo molto, si apre un nuovo mercato turistico giovane tedesco e austriaco. Prezzo? Da Vienna ad Ancona i prezzi variano da 95 a 140 euro.