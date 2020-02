Tumore ovarico, gli esperti raccontano i nuovi orizzonti della ricerca a Jesi

LEGGI ANCHE:

JESI - Punta sulla ricerca, quest’anno, l’approfondimento chesezione di Jesi organizza annualmente sul tema relativo al tumore ovarico. Sabato 8 febbraio, alle ore 17.30, ala Jesi, si svolgerà il convegno dal titolo “”, promosso nell’ambito del tema internazionale “Empowering women to realize sustainable development-goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”, in collaborazione con l’associazione. L’evento, oltre a divulgare aggiornamenti, informazioni e notizie volte a sensibilizzare le donne verso una maggiore prevenzione, esalta anche il talento di giovani eccellenze al femminile.Uno degli ospiti più attesi è infatti, 36 anni, marchigiana, ricercatrice presso il dipartimento di Nanomedicina dello Houston methodist research institute, professore associato presso la Swansea University Medical School in Galles. Tra i relatori al convegno jesino, anche, professore ordinario di Ostetricia e Ginecologia all’delle Marche, Direttore clinica ostetricia e ginecologia presso Ospedali Riuniti di, e, professore ordinario di Oncologia all’Università Politecnica delle Marche, direttore clinica oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona. Moderatore del convegno promosso da Fidapa Jesi sarà, direttore uoc ostetricia e ginecologia presso l’ospedale Carlo Urbani di Jesi. I lavori inizieranno dopo i saluti istituzionali da parte di, presidente Fidapa sezione Jesi, e Anna Trane Quaglieri, presidente Iom Jesi e Vallesina, e Luca Butini, vice sindaco del Comune di