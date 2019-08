Trovato un batterio nelle vongole: è scattato il divieto di pesca privata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Tracce di Escherichia Coli riscontrate in un campione di vongole, prelevate in mare ed analizzate dall’istituto zooprofilattico di Ancona. È stata emessa lo scorso 5 agosto un’ordinanza dall’Asur, ancora in vigore, per vietare la raccolta di tutti i molluschi bivalvi vivi anche se il campione analizzato riguardava solo le vongole. Lo scorso 30 luglio sono stati prelevati alcuni esemplari del tipo chamelea gallina di fronte al mare di Senigallia.