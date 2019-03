Trovato senza vita nella sua abitazione videomaker apprezzato in tutta la regione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - È morto, nella sua abitazione di Castelfidardo, Paolo Trovarelli, video-maker di 58 anni. Lavorava come libero professionista e collaborava con emittenti televisive marchigiane, Tvrs su tutte. Sono stati i suoi colleghi, che lo aspettavamo domenica per una registrazione, a dare l’allarme ai carabinieri di Castelfidardo, dopo che a lungo non sono riusciti a mettersi in contatto con Trovarelli. Era un professionista scrupoloso e coscienzioso e il suo ritardo ha messo in allarme i colleghi e gli amici. L’arrivo dei carabinieri nell’abitazione di via Perugia, a Cerretano di Castelfidardo ha confermato le apprensioni . Per Trovarelli, che viveva solo, non c’era più nulla da fare. A stroncarlo, molto probabilmente, un malore.