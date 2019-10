Trovato con la marijuana nell'auto e ​ne aveva ancora anche nella sua abitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Prosegue, incessante, l’impegno nel controllo preventivo del territorio in tutta la Val Musone e Riviera del Conero ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Osimo, con mirate attività di contrasto dei reati predatori, azioni antidroga e controllo della circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza pubblica.Nella mattinata di ieri nel corso di servizi predisposti in Castelfidardo sulla strada statale 16 “Adriatica”, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo procedevano al controllo di una Seat Ibiza con un giovane alla guida, il quale durante l’accertamento dei documenti di circolazione tentava di disfarsi di un involucro di plastica, contenente due grammi di marijuana. Prontamente recuperata la confezione, gli operanti procedevano ad una perquisizione personale ed un’ispezione del veicolo, estesa poi anche al domicilio dell’interessato, durante le quali venivano rinvenuti ulteriori 8 grammi della medesima sostanza.Il succitato, 20enne loretano, è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.