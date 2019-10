Trovati con un sacchetto pieno di monete rubate nelle offerte delle chiese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - IIl personale del Commissariato di P.S. di Senigallia ha effettuato una serie di controlli capillari, in special modo in aree in cui talvolta si sono verificati episodi di criminalità urbana, specie di tipo predatorio.Un primo riscontro all’attività svolta, gli agenti lo hanno ottenuto transitando per la stazione ferroviaria. Qui hanno notato, tra le persone presenti, che nel piazzale esterno vi era un uomo di mezza età che si aggirava, con fare sospetto, nel punto in cui vengono parcheggiate le bici. Alla luce degli ultimi episodi di furto di bici, i poliziotti si avvicinavano all’uomo e lo identificavano. Questi veniva identificato per C.G. di anni 45 circa, originario della Basilicata, con diversi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, che già qualche tempo fa si era reso responsabile di reati ad Ancona e per quel motivo era stato raggiunto dal provvedimento di allontanamento dal territorio della provincia di Ancona.Stante l’inottemperanza l’uomo veniva denunciato ed allontanato dalla città. Nel corso dei controlli effettuati nel centro storico gli agenti effettuavano puntuali controlli in zona Foro Annonario e qui identificavano diversi giovani, alcuni dei quali con pregiudizi in materia di stupefacenti e tra questi un uomo, M.R. di circa 40 anni, il quale, ritenendo di non esser notato dai poliziotti, in modo repentino, si disfaceva di un involucro . gli agenti immediatamente notavano il gesto e recuperavano l’involucro al cui interno vi era una sigaretta artigianale contenente marijuana ed altre dosi pronte per la cessione di sostanza del tipo marijuana per complessivi circa 10 grammi. Pertanto l’uomo veniva denunciato per il reato di detenzione di stupefacenti con fini di spaccio e la droga sottoposta a sequestro.Nel corso delle attività di vigilanza nel centro storico della città, gli agenti notavano due uomini di circa 40 anni che, alla vista dell’auto di servizio della Polizia svoltavano in una via laterale. Gli agenti li seguivano e li rintracciavano mentre questi riferivano di aver premura di raggiungere la stazione ferroviaria poiché uno dei due era diretto verso la Campania. Gli agenti identificavano i due soggetti, P.P. , di 45 anni del pesarese e P.G., di 50 anni campano, ed entrambi risultavano avere diversi pregiudizi per furti e truffe. Gli agenti procedevano ad un controllo e risultava che uno di essi era in possesso del classico metro estensibile con applicato dell’adesivo utilizzato per rubare all’interno delle cassette delle offerte delle chiese, nonché una somma in monete pari a circa 80 euro ed un coltello.I citati oggetti venivano sottoposti a sequestro in quanto verosimile provento del reato di furto e il campano veniva denunciato per il reato di porto illegale di ami. Entrambi veniva raggiunti da provvedimento diretto all’allontanamento dal territorio del comune di Senigallia per anni tre.