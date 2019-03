Trovata ubriaca al volante patente ritirata dai carabinieri a una donna di 41 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ubriaca al volante, denunciata una 41enne dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ancona. Il controllo, nell’ambito delle operazioni sul territorio finalizzate a contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica e l’uso di sostanze stupefacenti, è stato effettuato al Viale della Vittoria sabato, verso le 23.30. La donna era alla guida di una Fiat Punto ed è risultava positiva all’alcol test con un tasso pari a 2,20 g/l. La patente di guida è stata ritirata. Nei giorni scorsi patente ritirata anche a un 26enne straniero che, in via Bottego a Falconara, urtava due veicoli in sosta. Sottoposto all’alcol test è risultato positivo con un tasso pari 1,08 g/l.