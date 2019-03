Trova la porta sbarrata dai ladri: Fuggono con 6.000 euro di gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Torna a casa e trova la porta sbarrata dai ladri, in fuga con 6.000 euro di gioielli. È accaduto giovedì sera in un appartamento al secondo piano di un condominio di Trecastelli. La donna, che si era assentata da casa poco più di un’ora, ha trovato la brutta sorpresa rientrando. A quel punto non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri. «Sono andata a cena fuori ma sono rientrata molto presto - racconta la donna - la cosa strana è che invece di entrare sul retro, si sono arrampicati e hanno rotto la doppia finestra sul lato del palazzo che si affaccia sulla strada, con il rischio quindi di essere visti». In realtà però nessuno ha notato i malviventi. Era già buio, le 20 passate e la maggior parte dei residenti era in casa per la cena.«Appena sono arrivata ho avuto difficoltà a entrare - prosegue nel racconto - la porta infatti non si apriva. Ho dovuto spingere parecchio poi a un tratto ho sentito un rumore di vetri rotti e finalmente sono riuscita a entrare. Avevano messo un tavolino contro la porta dall’interno e spingendo ho fatto cadere il vaso che c’era sopra». Una volta dentro lo uno scenario era desolante. «Avevano messo le mani ovunque - prosegue la donna - tra i miei vestiti, nei cassetti, avevano tirato fuori tutto riuscendo a trovare i gioielli, alcuni dei quali erano appartenuti alla mia famiglia: erano ricordi affettivi di grande valore per me. Ho stimato sui 6.000 euro il loro peso economico. Hanno preso solo quelli: ho quattro televisori ma non li hanno nemmeno toccati».La signora è ancora sotto choc. L’intrusione nella sua vita, la violazione del suo nido, il posto dove si sente più al sicuro, non la faranno stare più tranquilla. E oltre alla paura c’è anche la rabbia per quei ricordi trafugati, gioielli di famiglia a cui teneva molto. «Al secondo piano pensavo di stare tranquilla - prosegue - oltretutto avevo messo le doppie finestre e mai mi sarei immaginata che si sarebbero potuti arrampicare proprio davanti alla strada principale. Ho un balcone sul retro, più nascosto. E invece no: i ladri hanno preferito la parte più in vista. Ho paura - ribadisce la donna - credo che a questo punto metterò un sistema d’allarme».Sul posto per un sopralluogo sono intervenuti i carabinieri, gli stessi che martedì sera erano andati a fare un sopralluogo a casa di un pensionato a cui i ladri avevano rubato anche il cibo dal frigorifero e i vestiti dall’armadio. Quel giorno a Passo Ripe erano avvenuti due furti, uno all’anziano e un altro poco distante. Giovedì, poi, il colpo a casa della signora che molto probabilmente è stata monitorata, così da trovare il momento giusto per entrare in azione.