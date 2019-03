Trombe d'aria e raffiche di vento Disagi in tutta la provincia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Raffiche di vento, pioggia e disagi in diverse zone non solo di Jesi ma anche in altri centri della provincia. Una lunga serie di interventi: alle 15,30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma per un tromba d'aria. La copertura di una pensilina di un distributore di carburante per le foti raffiche di vento è stata scoperchiata. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la copertura rimasta rimuovendo le parti di immediato pericolo. Non si segnalano danni a persona.Poco dopo, intorno alle 16.45 nuovo intervento in via Della Fornace per un'altra tromba d'aria. L'insegna di un centro commerciale veniva divelta per le foti raffiche di vento. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'insegna rimuovendo le parti di immediato pericolo. Non si segnalano danni a persona. Già dal primo pomeriggio la provincia è interessata da forti raffiche di vento, i vigili del fuoco stanno intervenendo in numerosi interventi dovuti alle forti raffiche di vento.