Trentaseienne trovato con l'eroina. Aveva cellulare alla guida, patente ritirata

JESI - “E..state a Jesi”, tutti i giovedì di luglio 2019 le attività commerciali e ricreative rimarranno aperte fino a mezzanotte, per questo la Compagnia Carabinieri di Jesi, per garantire sicurezza alla città e la prevenzione dei reati predatori, ha disposto dei servizi straordinari ad hoc, con diverse pattuglie che, che nella serata di ieri ha consentito ai cittadini di muoversi spensierati tra i vicoli del centro città in sicurezza. Le 7 pattuglie dei Carabinieri hanno controllato nella sola serata 52 veicoli, 109 persone e 2 esercizi pubblici, il “Parco del Vallato” ed i giardini pubblici di Jesi di viale Cavallotti. Durante i controlli è stata segnalata alla Prefettura, per uso personale, una persona 36enne di Jesi trovata con un grammo di eroina, nonché elevate 4 contravvenzioni al CDS con conseguente ritiro della patente di guida, uno dei quali utilizzava il cellulare alla guida.