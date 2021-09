Treni fermi sulla linea Ancona Roma per un incendio in Umbria. Sulla tratta adriatica invece problemi per il maltempo

ANCONA - Treni, sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria tra Ancona e Roma dalle 14.54 mentre su quella Adriatica ci sono problemi per il maltempo. Ne dà notizia il sito di Trenitalia secondo il quale i traffico è sospeso per un intervento dei Vigili del Fuoco a seguito di un incendio in prossimità della linea ferroviaria tra Giuncano e Baiano di Spoleto.

Questa la situazione alle 18

Il traffico permane sospeso, in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco.

In atto la riprogrammazione dell'offerta commerciale.

Treni direttamente coinvolti:

• FB 8852 Roma Termini (17:25) - Ravenna (22:05)

• IC 584/585 Trieste Centrale (5:21) - Roma Termini (15:50)

• RV 4154 Roma Termini (13:22) - Ancona (17:40)

• RV 4155 Ancona (13:50) - Roma Termini (18:00)

• RV 4730 Roma Termini (14:28) - Perugia (16:59)

• RV 4156 Roma Termini (16:00) - Ancona (19:57)

Treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus:

• IC 540 Roma Termini (15:25) - Ancona (19:05): cancellato tra Terni (16:22) e Foligno (17:03)

• IC 541 Ancona (15:55) - Roma Termini (19:50): cancellato tra Foligno (17:54) e Terni (18.55)

• RV 4729 Perugia (14:02) - Roma Termini (16:43): limitato a Spoleto (15:00)

LA LINEA TRA BOLOGNA E ANCONA

Per quanto riguarda la linea adriatica, invece, i disagi sono tra Bologna e Ancona dove il traffico permane rallentato, in corso l'intervento dei tecnici.

Maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti per i treni in viaggio, il solo treno IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (23:03) ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 65 minuti.

In atto la riprogrammazione del servizio commerciale.

Treni direttamente coinvolti:

• FR 9809 Milano Centrale (15:35) - Bari Centrale (22:27)

• FR 9811 Milano Centrale (17:35) - Pescara (21:52)

• FA 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (16:54)

• FA 8820 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:54)

• FA 8824 Lecce (10:06) - Milano Centrale (18:55)

• FA 8813 Milano Centrale (14:05) - Lecce (22:53)

• FA 8819 Milano Centrale (16:05) - Bari Centrale (23:36)

• FB 8811 Milano Centrale (12:35) - Lecce (21:50)

• FB 8815 Venezia Santa Lucia (14:52) - Lecce (23:45)

• IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00)

• IC 35380 Lecce (9:35) - Milano Centrale (21:20)

• IC 588/589 Roma Termini (10:10) - Trieste Centrale (20:15)

• IC 612 Taranto (10:32) - Milano Centrale (21:40)

• IC 613 Milano Centrale (15:05) - Pescara (22:05)

• IC 611 Bologna Centrale (16:00) - Bari Centrale (23:08)

• RV 3918 Ancona (12:45) - Piacenza (17:10)

• RV 3925 Piacenza (12:49) - Ancona (17:16)

• RV 3927 Piacenza (13:45) - Pesaro (17:37)

• RV 3920 Rimini (14:41) - Piacenza (18:10)

• RV 3922 Ancona (14:45) - Piacenza (19:12)

• RV 3929 Piacenza (14:49) - Ancona (19:22)

• RV 3931 Piacenza (15:49) - Ancona (20:20)

• RV 3924 Rimini (16:40) - Milano Lambrate (21:02)

• RV 3935 Piacenza (16:49) - Ancona (21:16)

• R 17552 Rimini (13:43) - Bologna Centrale (15:54)

• R 17554 Rimini (14:43) - Bologna Centrale (16:54)

• R 17557 Bologna Centrale (15:06) - Rimini (17:17)

• R 17513 Bologna Centrale (15:18) - Imola (15:50)

• R 17556 Rimini (15:43) - Bologna Centrale (17:54)

• R 17504 Imola (16:08) - Bologna Centrale (16:42)

• R 17558 Rimini (16:43) - Bologna Centrale (18:54)

• R 17561 Bologna Centrale (17:06) - Rimini (19:17)

• R 17563 Bologna Centrale (18:06) - Rimini (20:17)

Treno cancellato:

• R 17559 Bologna Centrale (16:06) - Rimini (18:17)

Ultimo aggiornamento: 18:43

