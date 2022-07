Tutti in carrozza (anche) con le bici: nuovo servizio di Trenitalia per le tratte Ancona-Fabriano e Ancona-San Benedetto

ANCONA - Tutti in carrozza. Anche chi ha la bicicletta. Trenitalia, infatti, amplia il servizio a chi viaggia sulle bici, con nuove carrozze dedicate. Sono entrate in circolazione da oggi sui treni regionali delle Marche - otto ogni giorno- sulla linea Ancona-Fabriano e Ancona-San Benedetto del Tronto, offrendo l'opportunità agli amanti dei pedali di muoversi in totale libertà e scoprire i territori marchigiani.

Realizzate nelle officine di Ancona

La novità è stata presentata alla stazione ferroviaria di Ancona dal responsabile commerciale della Direzione Business Regionale di Trenitalia, Ermanno Russo, dal direttore della Direzione Regionale Marche di Trenitalia, Fausto Del Rosso e dall'assessore ai Trasporti della Regione Marche, Guido Castelli. «Sono carrozze realizzate proprio nelle officine di Ancona - ha spiegato Del Rosso - predisposte per il trasporto delle biciclette e per servire una utenza che non è fatta più solo di studenti, ma anche di gente che in vacanza e si muove in bici. Le definirei opere d'arte, con 64 stalli ciascuno».

Trasporto bici gratuito

Le postazioni sono dotate anche di una presa di corrente per ricaricare le biciclette elettriche. Con le otto carrozze salgono così ad oltre 1.100 i posti bici ogni giorno a disposizione sui treni regionali delle Marche. Il trasporto della bici è gratuito, nei limiti dei posti disponibili su ciascun treno, grazie al contratto di servizio sottoscritto da Trenitalia con Regione Marche, committente e finanziatrice dei servizi ferroviari regionali