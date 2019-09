Treni in ritardo per il temporale sulla Roma-Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Disagi per il maltempo questo pomeriggio anche in Vallesina e nell’entroterra fabrianese, con strade invase da acqua e fango e viabilità complicata. Ne hanno fatto le spese anche i passeggeri di due treni della linea Roma-Ancona, rallentati da un guasto tecnico avvenuto a causa del temporale nella tratta fra Fossato di Vico e Fabriano. Penalizzato soprattutto il treno regionale partito da Roma alle 13 e 28 e arrivato ad Ancona con quasi 40’ di ritardi. Più contenuto, sui 5-10’, il rallentamento di un Intercity in transito poco dopo il regionale. Il traffico ferroviario tra Umbria e Marche è tornato regolare intorno alle 17.Problemi per la viabilità anche a Filottrano, in particolare sulla strada che porta verso Casenuove di Osimo, invasa in alcuni tratti da pioggia e fango. La polizia locale ha chiuso al traffico via Marinuccia tra l’incrocio di via Marinuccia Alta e il cancello di Villa Spada.E probabilmente c’entra la pioggia anche con un incidente avvenuto in via don Minzoni a Jesi intorno alle 17, durante il forte temporale. L’auto condotta da un giovane originario del Marocco, residente in città, si è scontrata all’altezza del Globo con un furgone. Il conducente dell’auto ne è uscito con un trauma cervicale e dolori alla schiena, al torace e alle gambe. Soccorso da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani con un codice giallo.