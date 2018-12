Terrificante schianto contro una pianta Auto distrutta, muore uomo di 55 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSANO - Un'altra tragedia, un'altra vita spezzata sulle strade della provincia ancontana e l’utilitaria accartocciata attorno a un albero, dentro un uomo senza vita. L’impatto con la pianta è stato fatale a un 55enne, che ieri in serata ha perso il controllo dell’auto ed è andato dritto a schiantarsi come una fionda su una pianta. Teatro della tragedia la provinciale 76, in località Monsano. Il botto, tremendo, è avvenuto attorno alle 20,30 e ha squarciato il silenzio con l’eco della morte in via Marche.L’utilitaria è rimasta abbracciata a un albero davanti al civico 34. Era ridotta a un groviglio di lamiere. I primi soccorritori hanno subito capito di trovarsi davanti allo scenario di una tragedia. L’uomo a bordo non dava segnali di vita. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Ogni tentativo di soccorso sarebbe però stato purtroppo inutile. È stato anche richiesto l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco per liberare la strada dall’auto ridotta a un rottame. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri. A loro il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e capire le cause del fuori strada. Stando a quanto è stato possibile intuire dai primi rilievi, l’auto stava procedendo da Chiaravalle in direzione Jesi sul rettilineo poco illuminato quando è andata fuori controllo e si è schiantata sulla pianta.