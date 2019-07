La volpe fugge con un pollo â€‹tra le fauci: la fotografia diventa virale sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Una volpe in fuga con un pollo tra i denti. È lo scatto diventato virale che Massimo Muscaridola ha condiviso nel gruppo Facebook “Sei di Trecastelli se..”. Per evitare che possa accadere qualcosa alla volpe non è stata specificata la via dove è stata avvistata con la sua preda. Non è la prima volta che spariscono i polli nella zona di Trecastelli.