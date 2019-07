Va a comprare l'olio ma era ai domiciliari Scattano altre sanzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - I Carabinieri della Stazione di Trecastelli hanno arrestato un 62enne del luogo per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare. Si era allontanato senza autorizzazione dal luogo di sottoposizione alla misura cautelare.Sabato pomeriggio, l’uomo, che da febbraio si trovava in regime di detenzione domiciliare si è allontanato dal domicilio, senza alcuna autorizzazione. Al controllo dei Carabinieri non è stato trovato a casa e pertanto sono state diramate le ricerche.Una pattuglia della Stazione di Trecastelli, durante la perlustrazione del territorio, lo ha rintracciato in piazza Leopardi. Il sessantaduenne, che non ha opposto nessuna resistenza, ha dichiarato ai militari che era appena uscito di casa per andare al negozio di alimentari a comprare una bottiglia di olio. Il 62enne è stato dichiarato in stato di arresto e condotto in caserma.Era finito ai domiciliari nel febbraio scorso in esecuzione di un ordine di esecuzione emesso dal Tribunale di Sorveglianza in relazione ad una condanna definitiva alla pena di mesi 8 di reclusione. Il Tribunale di Ancona lo aveva condannato per i reati di lesioni, minaccia e porto di oggetti atti ad offendere. I fatti si erano verificati a Trecastelli nel giugno 2013. L’uomo, all’epoca 56enne, nel corso di una discussione con la vicina di casa, con una fionda aveva scagliato un sasso contro la finestra dell’abitazione della stessa rompendo i vetri e colpendo il figlio sulla fronte.Il Tribunale di Ancona, nell’udienza tenutasi a mezzogiorno, ha convalidato l’arresto rinviando il processo al 24 settembre. Il 62enne è stato di nuovo sottoposto alla detenzione domiciliare.