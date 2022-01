Esce di casa e non si hanno più notizie di lui. Trovato morto nel parco: uomo di 60 anni impiccato ad un albero

TRECASTELLI - Choc nel parco pubblico di Brugnetto dove lunedì sera è stato trovato un uomo morto. Si era impiccato ad un albero. Si tratta di un senigalliese, classe 1960, che ogni tanto si recava lì con il cane. Lunedì sera è uscito di casa e di lui si sono perse le tracce.

I familiari hanno provato a contattarlo più volte ma senza successo. Con il passare delle ore, non vedendolo rincasare, sono scattate le ricerche concluse con il drammatico epilogo. Qualche amico si era ricordato che frequentava quel parco con il cane e proprio lì è stato trovato. Inutili i soccorsi. Sul posto è intervenuta la polizia che ha informato, di quello che è apparso un suicidio, il magistrato di turno. La salma è stata sequestrata e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ignote le cause del gesto estremo. Trovandosi il parco vicino alla Corinaldese in molti si sono accorti del gran trambusto.

