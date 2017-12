Derubati i vicini del sindaco i ladri prendono i gioielli e scappano con l’Audi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Ladri da un vicino di casa del sindaco, in fuga con i gioielli e con l’Audi. Ad accorgersi sono stati i proprietari martedì sera, una volta rientrati dopo aver trascorso il giorno di Santo Stefano fuori città a casa di parenti. Hanno notato intorno a mezzanotte una finestra rotta e dentro tutto a soqquadro ma soprattutto mancava all’appello l’Audi station wagon vecchio modello che avevano lasciato in sosta davanti all’abitazione. Il bottino ancora non è stato quantificato ma si tratterebbe di gioielli in oro per alcune centinaia di euro.I banditi hanno scelto una casa singola su due piani in via Puccini, nel pieno del centro storico di Ripe di Trecastelli. Intorno è pieno di abitazioni anche molto vicine tra loro ma nessuno ha notato strani movimenti, che potrebbero essere avvenuti nell’arco dell’intera giornata visto che i proprietari sono partiti la mattina e qualcuno deve averlo notato. Di preciso quindi non si sa quando siano entrati in azione. La famiglia, scoperto il furto, ha chiamato i carabinieri intervenuti la sera stessa per effettuare un sopralluogo. «Sono stato tutto il giorno a casa ma non mi sono accorto di nulla – racconta il sindaco Fausto Conigli – è pur vero che casa mia è qualche civico più distante però di fronte ci abita mia madre e nemmeno lei ha visto niente, altrimenti avrebbe chiamato subito i carabinieri. E’ strano come abbiano potuto tentare un furto in una strada così densamente abitata e che ci siano pure riusciti. Mi dispiace molto, è una famiglia di bravissime persone».