Schianto nella notte tra auto e Vespa. Scooterista grave ricoverato in codice rosso

TRECASTELLI - Scontro tra un'auto e una Vespa ieri sera in via San Bartolo a Monterado di Trecastelli. L'incidente e' avvenuto intorno alle 21. Illeso l'automobilista mentre il conducente della Vespa è stato trasportato a Torrette in codice rosso. Sul posto oltre al 118, i vigili del fuoco. Per i rilievi la polizia stradale.