Schianto con l'autocisterna: due auto fuori strada Tre feriti, uno è grave

TRECASTELLI - Spaventosa carambola tra un mezzo pesante e due auto sulla Statale 424 a Monterado di Trecastelli: tre feriti, di cui uno grave, soccorso dall'eliambulanza in codice rosso.Erano da poco passate le 14 quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrati un'autocisterna con gas liquido e due auto. Di queste una è finita fuori strada e l'altra, una Fiat 500, si è schiantata contro un albero per poi finire anch'essa la sua corsa fuori dalla carreggiata.Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Marotta, i carabinieri di Fano ed i vigili del fuoco. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della 500: il conducente, in codice rosso per un trauma cranico,è stato portato dall'elimabulanza all'ospedale regionale di Torrette, i due passeggeri sono stati invece ricoverati all'ospedale di Fano.