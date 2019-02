Si schianta contro il muretto ​di una casa e fugge: caccia al pirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - È caccia al veicolo pirata che venerdì pomeriggio si è schiantato contro il muretto di recinzione della casa dell’imprenditore Nello Nasoni. L’incidente è avvenuto tra le 17.30 e le 18 lungo la Pergolese a Ponterio di Monterado nel Comune di Trecastelli. Dopo aver provocato ingenti danni, il conducente è scappato. Nonostante si tratti di una strada molto trafficata, in un orario in cui molti veicoli sono ancora in transito, nessuno si è accorto. Né altri utenti della strada, né i vicini di casa.L’imprenditore, appena resosi conto dell’accaduto, ha chiamato la polizia locale che sul posto ha inviato una pattuglia. Cercare il responsabile sembra un’impresa ardua. Non ci sono telecamere.