Le rubano il cellulare della madre morta durante il funerale

TRECASTELLI - Non si sono fermati neppure di fronte al dolore della famiglia e durante il rito funebre, celebrato mercoledì scorso nella chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore a Monterado di Trecastelli, hanno sottratto dall’auto della figlia rimasta parcheggiata nei pressi del cimitero una borsa che conteneva denaro e due cellulari, uno dei quali appartenente proprio alla persona di cui si celebrava il funerale, Rosella Angelucci, l’insegnante di Monterado stroncata ad appena 47 anni da un male incurabile. La ventunenne figlia dell’insegnante aveva lasciato l’auto in prossimità del cimitero urbano e tanto è bastato ai soliti ignoti per sottrarre dalla vettura la borsa, appropriandosi -oltre che dei valori che conteneva- anche del telefonino dell’insegnante mancata prematuramente, un telefonino che aveva ed ha per la famiglia un comprensibile valore affettivo. La figlia dell’insegnante ha diffuso un commosso e accorato appello sui social e il cellulare, grazie all’intervento dei militi della Stazione Carabinieri di Trecastelli, è stato recuperato attraverso la geolocalizzazione. Non è stato invece possibile recuperare il denaro.