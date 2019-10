Trecastelli, ragazzini sdraiati in strada sfidano le auto in transito

TRECASTELLI - Prove di coraggio da brividi sabato sera a Monterado. Ragazzini, poco più che bambini, sdraiati in strada. Solo prima dell’arrivo delle auto si alzavano. Due testimoni hanno assistito alla scena, descrivendola sui social. Una donna ha anche riconosciuto uno di loro. E’ stato il sindaco Marco Sebastianelli ad informare i carabinieri ieri, per chiedere di effettuare gli opportuni accertamenti, dopo aver letto su Facebook l’accaduto.

«Alle 21.30 circa ho visto dei bambini di 10-13 anni, non di più – il racconto di ieri del primo testimone – divertirsi sdraiandosi in terra a bordo strada, più precisamente all’interno della corsia dove transitano le auto per il viale di Monterado. Il loro era un gioco a chi si alzava prima all’arrivo dell’auto. Una cosa molto triste, non aggiungo altro».

In passato era accaduto anche a Senigallia. Una assurda moda che si è diffusa tra i giovanissimi in cerca di emozioni forti che spesso, come in questo caso, si rivelano davvero molto pericolose. «Un fatto gravissimo – dichiara il sindaco di Trecastelli, Marco Sebastianelli - personalmente sono veramente colpito. Ho subito segnalato il fatto ai carabinieri». Il sindaco invita inoltre tutti a chiamare le forze dell’ordine quando assistono a situazioni che possono risultare pericolose proprio come quella che si è verificata, per fortuna senza drammatiche conseguenze, sabato sera lungo il viale Paci di Monterado. «Devono chiamare le autorità competenti – dice – è una questione di responsabilità. I cittadini devono capire la serietà della situazione. Bisogna tornare a ragionare sulla realtà e non con Facebook».

Il sindaco si chiede come sia potuto accadere. «Spero che i genitori mostrino attenzione – aggiunge - di ragazzi da 10-13 a Monterado non ce ne sono tanti. Non è facile dare consigli ai genitori, però spero che si ritorni a vivere più tranquillamente. I bimbi facciano i bimbi, senza voler forzare le tappe di una crescita naturale e normale dei ragazzi». Un sabato movimentato anche a Senigallia dove i carabinieri hanno denunciato un 30enne per guida in stato di ebbrezza. Il giovane, residente a Bologna, è stato fermato lungo la Bruciata: tasso di 1,10 grammi per litro, patente ritirata. I militari inoltre hanno multato un 46enne di Senigallia per ubriachezza. È stato controllato in via Raffaello Sanzio, su richiesta di un residente. Aveva un tasso alcolemico di 1.73 g/litro.

