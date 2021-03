Cinque minorenni sorpresi al parco senza mascherina: arriva per ogni ragazzo la multa di 400 euro

TRECASTELLI - Prosegue l’impegno costante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” sul fronte dell’emergenza Covid-19, anche a fronte degli ultimi dati sulla diffusione del Coronavirus nella provincia di Ancona, che mostrano come nell’ultima settimana il territorio delle valli del Misa e del Nevola sia stato colpito da un forte aumento di contagi.

A seguito di segnalazione giunta al Comando di Polizia Locale, una pattuglia di agenti è intervenuta nel pomeriggio di ieri 0al Parco dei Colori di Ripe, nel Comune di Trecastelli, in quanto era in corso un assembramento di cinque ragazzi minorenni, i quali non indossavano neanche le dovute protezioni delle vie respiratorie. Per ognuno dei cinque ragazzi è stata accertata la violazione che prevede la sanzione di 400 euro.

La Polizia locale ricorda ai cittadini che, con l’introduzione della “zona rossa”, è consentito uscire di casa solo per motivi di lavoro, necessità ed urgenza, oltre ad alcuni specifici casi disciplinati dal Dpcm del 02/03/2021.

L’invito del Comandante della Polizia Locale, Leonardo Latini, è sempre quello di restare a casa, uscire solo per esigenze veramente necessarie ed inderogabili, chiamare il numero della Polizia Locale 071 2219500 per qualsiasi chiarimento o segnalazione riguardo a situazioni che potrebbero mettere a rischio la saluti di tutti.

