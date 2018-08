Raffica di furti nelle case: le famiglie derubate durante il sonno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Derubate nel sonno due famiglie di via Pascoli a Passo Ripe mentre in via Trento i ladri non sono riusciti a entrare. I malviventi sono entrati in due abitazioni al piano terra e al primo piano. A lanciare un appello sui social è stata ieri la figlia di una coppia derubata. «Attenzione: questa notte dai miei in via Pascoli, a Passo Ripe, sono entrati i ladri, probabilmente prima delle 4. Hanno preso il borsello di mio padre». Ladri ancora scatenati nell’hinterland dove indagano i carabinieri mentre a Senigallia un residente di via Baroccio ha sventato un furto per poi chiamare subito la polizia. L’uomo stava rientrando a casa quando è stato fermato da un rom che, con varie scuse, ha cercato di trattenerlo in strada. Il residente, insospettito, ha raggiunto però il suo palazzo ed è entrato. Proprio in quel momento ha visto fuggire due rom dal condominio.