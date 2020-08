Protocolli anti-Covid violati: chiuso laboratorio di vestiti

TRECASTELLI - Nel mese di agosto sono stati intensificati i controlli da parte dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Ancona che, questa settimana, ha effettuato una verifica ispettiva in un laboratorio di confezioni di abbigliamento a Passo Ripe gestito da un imprenditore di nazionalità cinese. Gli accertamenti sono stati eseguiti congiuntamente ai Carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro di Ancona , al personale dello Spisal Asur Marche e al Comando dei Vigili del Fuoco di Ancona.



Il controllo era finalizzato anche alla verifica del rispetto delle norme anti COVID 2019, e rientrava nel piano di azione del Nucleo operativo costituito dalla Prefettura di Ancona con il coordinamento del Ispettorato di Ancona guidato dal dottor Pierluigi Rausei. E’ stato accertato l’impiego di 3 lavoratori in nero sui 7 trovati presenti oltre a numerose violazioni dei protocolli di sicurezza anti COVID – 19 tra cui il mancato uso delle mascherine, del gel igienizzante e l’assenza di ventilazione dei locali. E’ stata anche accertata la mancata regolarità dei locali uso cucina e uso dormitorio e l’assenza delle uscite sicurezza e la non messa a norma degli estintori. E’ stato pertanto adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e sono state irrogate sanzioni per il mancato rispetto della normativa anti COVID 2019. Accertate sanzioni per circa 10.000 euro.

