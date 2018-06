Poiana trovata croficissa su un cartello stradale Caccia al responsabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Indagano i carabinieri forestali sulla morte della poiana, trovata crocifissa ad un cartello stradale in via del Bosco a Ponterio di Trecastelli. Mercoledì mattina il macabro rinvenimento. La carcassa dell’animale era stata presa da una ragazza e sepolta. Non appena i carabinieri forestali hanno appreso quanto accaduto, hanno predisposto la riesumazione con successivo sequestro dell’animale morto. Ad eseguire accertamenti, per comprendere la natura del decesso, sarà l’istituto zooprofilattico e sperimentale di Ancona. Probabilmente la poiana è stata investita e poi infilzata nel segnale successivamente, da qualcuno che potrebbe averla trovata a terra già morta. Questa l’ipotesi fatta dalla forestale che vuole approfondire. Se fosse morta invece a seguito di maltrattamenti si potrebbe prefigurare un reato da perseguire.