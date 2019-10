Trecastelli celebra il patrono San Giovanni Paolo II: il programma di martedì

TRECASTELLI - Martedì 22 ottobre 2019, in occasione dell’importante commemorazione in onore di San Giovanni Paolo II, Patrono di Trecastelli, si terrà nella Chiesa Parrocchiale di San Pellegrino a Ripe di Trecastelli, alle 19, la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Jesi Gerardo Rocconi. Alla cerimonia parteciperanno anche le autorità e i rappresentanti della Comunità Polacca delle Marche, in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma e l’Associazione Italo-Polacca Nuova delle Marche.



La celebrazione, occasione di unione e aggregazione per tutti i cittadini di Trecastelli, sarà un momento per ricordare una figura così considerevole e beneamata come San Giovanni Paolo II, Papa dei giovani e della famiglia. Sono coinvolte le Parrocchie di San Pellegrino Vescovo e Martire di Ripe, Madonna del Rosario di Passo Ripe, San Michele Arcangelo di Brugnetto, San Mauro Abate di Castel Colonna, San Giacomo Maggiore di Monterado e la B.V. Maria del S.S. Rosario di Fatima di Ponte Rio. La Santa Messa in onore del Patrono di Trecastelli San Giovanni Paolo II sarà trasmessa in diretta streaming su www.diocesisenigallia.eu. Ultimo aggiornamento: 19:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA