Madre e figlio litigano ubriachi Lei lo ferisce con due coltellate

TRECASTELLI - Accoltella il figlio al termine di una lite poi si scusa. Troppo tardi. Il ferito, un 25enne brasiliano nato in Bolivia, è finito in ospedale mentre la madre 45enne, anche lei brasiliana, è stata denunciata dai carabinieri per lesioni personali con l’aggravante dell’utilizzo di un’arma da taglio. L’aggressione si è consumata nella notte tra giovedì e venerdì in un appartamento di via Roma a Ripe di Trecastelli.