Tutti in lacrime per Edda: era l'anima di un bar aperto ormai da più di un secolo

TRECASTELLI - Si svolgeranno stamattina alle 9 nella chiesa parrocchiale di Brugnetto di Trecastelli i funerali di Edda Bonazza vedova Baldini. Figura molto nota nella frazione avendo gestito per lunghi anni il bar di famiglia, tuttora attivo nel cuore della frazione, Edda Bonazza si è spenta 91enne, nella propria abitazione. Il bar Baldini è uno dei ritrovi più noti di Brugnetto, nel cuore dell’abitato urbano, lungo via Garibaldi, amministrativamente in comune di Senigallia.

Covid Marche, nelle ultime settimane corre la variante Delta ma l’effetto vaccini frena l’ospedalizzazione

La vicenda del bar Baldini è connaturata a quella di Brugnetto: l’esercizio è attivo da ben 106 anni, essendo stato avviato nel lontano 1915, e oggi è un ritrovo dinamico, con un profilo facebook forte di oltre mille likes. Edda Bonazza e il marito Salvatore Baldini, scomparso da tempo, lo hanno gestito con continuità ma anche dopo aver cessato l’attività l’esercizio è rimasto alla famiglia, è stato esteso e rinnovato e svolge anche un servizio di ristorazione con l’annessa trattoria Baldini (proverbiale la sua «paella»). Tra l’altro, è posizionato lungo una strada che ospita altre attività storiche: il bar Fraboni, attività che risale al 1898, e l’antica tabaccheria Perini che Armando Perini, scomparso qualche anno fa, avviò nel lontano 1933.

© RIPRODUZIONE RISERVATA