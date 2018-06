Ladri senza cuore rubano in pieno giorno la bici a un bambino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI Ladri senza cuore, entrano in un garage e rubano la bicicletta di un bambino. È accaduto a Passo Ripe di Trecastelli in pieno giorno. La madre del piccolo, sperando di ritrovarla, ha messo un annuncio nel gruppo Facebook “Sei di Trecastelli se..”. Scrive la donna: «Giovedì mattina hanno rubato la bici di mio figlio dentro il garage, a Passo Ripe. Modello scoot, taglia 16, senza rotelle. Abbiamo fatto la denuncia anche ai carabinieri. Se qualcuno la dovesse vedere o trovare mi contatti».Insieme all’appello ha inserito anche la foto della bicicletta che ha fatto il giro di vari gruppi, finendo su più seguito “Furti e segnalazioni Senigallia e dintorni”. Il web si è mobilitato per cercarla ma non è stata trovata. Insolito che dei ladri siano entrati dentro un garage per portare via una bicicletta da bambino. Un signore di Trecastelli è stato invece derubato al mercato di Senigallia, sempre di giovedì. I vigili urbani lo hanno contattato per restituirgli il portafoglio al cui interno c’erano i documenti ma non più gli 80 euro.L’uomo si era accorto di non averlo più nel momento di andare a pagare dopo aver fatto delle spese. Lo aveva messo nella tasca posteriore dei pantaloni e qualcuno è riuscito a sfilarlo senza nemmeno farsi accorgere. Una volta presi i soldi è stato abbandonato e qualcuno, vedendolo per strada, lo ha consegnato alla polizia locale che, tramite i documenti, è risalita al proprietario e lo ha contattato consentendogli almeno di recuperarlo insieme ai suoi documenti.