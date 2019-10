Trecastelli in lacrime per l’ex imprenditore Ivaldo Bacchiocchi

TRECASTELLI - E’ morto Ivaldo Bacchiocchi, aveva 81 anni. Originario di Corinaldo, veniva da una famiglia di grandi imprenditori. Lui stesso aveva fondato negli anni ’80 un’azienda di confezioni che aveva dato lavoro a molte famiglie a Passo Ripe, fino alla sua chiusura. La comunità gli è sempre stata grata per aver portato il lavoro e, non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa, numerosi messaggi di cordoglio sono stati affidati ai social. Era di compagnia e con un saluto sempre per tutti. «E’ stato un grande imprenditore – lo ricorda Giorgio Terenzi, consigliere comunale – è stato lungimirante nell’aprire l’azienda che ha dato lavoro ad un centinaio di persone. Una persona buona, tutti lo ricordiamo con grande affetto. Aveva una Cinquecento gialla dal rumore inconfondibile. Quando la sentivo da lontano pensavo: Ivaldo è ancora in giro. Era il suo segno di riconoscimento». «Non vederti più scorrazzare per il paese è un enorme dispiacere – aggiunge Nicola Malerba - Trecastelli perde uno dei personaggi che hanno rappresentato questo paese. La destra perde uno dei suoi pionieri. Mi fermavi e mi chiedevi le ultime di politica e mi salutavi dicendo ciao camerata. Dovunque sei che la terra ti sia lieve Ivaldo». Schierato politicamente, Ivaldo Bacchiocchi però non si era mai candidato come amministratore. © RIPRODUZIONE RISERVATA