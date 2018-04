Insulti razzisti tra ragazzini in classe: giro di vite contro la discriminazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Sindaco e giunta «si impegnano a non concedere locali o spazi che siano nella disponibilità dell’amministrazione comunale a quelle organizzazioni che, direttamente o indirettamente, abbiano avuto modo di manifestare in occasioni pubbliche ideologie razziste, xenofobe, antisemite, omofobe ed antidemocratiche, o espressioni di odio e intolleranza religiosa». Nei giorni scorsi la sezione Anpi di Trecastelli ha trasmesso un comunicato per sottolineare la decisione assunta dal consiglio comunale a fine marzo, volta appunto a precludere l’utilizzo di ambienti comunali a richiedenti che esprimano posizioni xenofobe o discriminatorie.Un’opzione che l’Anpi ha evidenziato sottolineando l’impegno della consigliera Giuseppina Fattori, che aveva presentato una mozione al riguardo. I perché dell’iniziativa, ha avuto modo di spiegare la stessa Giuseppina Fattori in sede di dibattito, nascono da situazioni, così ha detto l’esponente della minoranza, con cui ci si confronta «in ogni realtà». Giuseppina Fattori ha illustrato un episodio avvenuto tempo fa nella scuola media di Monterado dove, così ha affermato, «un ragazzino è stato additato dai compagni come sporco negro, con l’invito a far le valigie e tornarsene a casa. Evenienze probabilmente isolate, visto che a Trecastelli sono molteplici gli esempi di solidarietà e di apertura, ma a cui gli amministratori non si sono rivelati insensibili se è vero che lo stesso assessore Francesca Gregorini ha affermato di essere a conoscenza dell’episodio avendo un figlio che frequenta la medesima classe in cui si sarebbe verificato, e ai quali ha fatto eco il sindaco Fausto Conigli rimarcando che «la Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo».Ammettendo che «la crisi economica e sociale» purtroppo favorisce il formarsi di «pericolose forme di pensiero antipolitico», Conigli - presentando al voto la risoluzione - ha ribadito che «occorre lavorare sulla memoria come trasmissione di un’etica della responsabilità nella quale le nuove generazioni possano riconoscersi». Intanto, proprio oggi la neonata sezione Anpi di Trecastelli sarà tenuta a battesimo con un convegno al centro polifunzionale di Via Vallisce alle 17, al quale interverranno Lorenzo Marconi coordinatore Anpi regionale, Daniele Fancello presidente dell’Anpi provinciale, Maria Luisa Cinciari Rodano partigiana e fondatrice dell’Udi e Vito D’Ambrosio, già presidente della Regione Marche.