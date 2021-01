Tremendo schianto tra auto, i vigili del fuoco estraggono due feriti dalle lamiere

TRECASTELLI - Tremendo schianto questa mattina a Trecastelli: l'incidente ha coinvolto due auto e due persone sono rimaste ferite.

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 7:30 nel comune di Trecastelli per un incidente stradale lungo la strada della Bruciata con due auto convolte.

La squadra VVF sul posto ha collaborato per estrarre i due feriti a bordo di una banda finita a bordo strada dopo l'urto e messo in sicurezza i veicoli coinvolti. Sul posto i soccorritori del 118, Polizia e Carabinieri.



