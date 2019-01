Marco, avvocato e professore universitario muore in un incidente choc con un camion

di Talita Frezzi

TRECASTELLI - Incidente mortale ieri pomeriggio verso le 18,30 lungo la Sp12 Corinaldese, all’altezza della rotatoria e a 200 metri da Passo Ripe. Nel rettilineo vicino all’ex distributore di carburante Eni, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, si sono scontrati frontalmente una Ford Focus Station wagon e un autocarro di una ditta di logistica che trasportava bancali di caffè per la Saccaria. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la Focus che procedeva in direzione Senigallia, abbia invaso la corsia opposta e si sia scontrata con il Renault Trucks 42 condotto da un autista di 48 anni di Corinaldo.