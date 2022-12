TRECASTELLI - Si stanno concentrando nuovamente a Trecastelli le ricerche di Brunella Chiù, la 56enne di Barbara che risulta ancora dispersa dal giorno dell’alluvione. Da mercoledì sono arrivati quattro carabinieri con l’unità cinofila e continueranno a cercare fino a domani compreso. Le forze in campo si danno infatti il cambio.

E’ stato il figlio della donna a chiedere di cercare lì, poco distante da dove era stato ritrovato il corpicino di Mattia Luconi, la più giovane vittima dell’alluvione. «Ho chiesto di svuotare i laghetti vicino al posto dove è stato trovato Mattia, spero di trovare lì la mia mamma» aveva detto nei giorni scorsi Simone Bartolucci.

Dal 15 settembre le ricerche sono state sospese solo per un breve periodo, dal 7 novembre, come aveva comunicato la protezione civile di Ostra Vetere, fino al 17 novembre quando erano riprese a seguito di una riunione in prefettura che il sindaco di Barbara aveva annunciato, al riguardo, nel corso di un incontro pubblico all’Auditorium San Rocco a Senigallia.