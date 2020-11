Trecastelli, da oggi via ai test rapidi antigenici. Attenzione, serve la prescrizione. L'esito si saprà subito

TRECASTELLI - Scatta da oggi a Trecastelli, nell’area di Passo Ripe antistante il comando della Polizia Locale in via Marco Polo, e con l’attivazione di un punto di prelievo attrezzato, la campagna di test rapidi antigenici Covid 19 promossa dall’equipe territoriale medici collina dell’hinterland senigalliese, in accordo coi comuni di Trecastelli, Ostra, Ostra Vetere, Barbara, Corinaldo, Serra de’ Conti e Castelleone di Suasa.

L’iniziativa consentirà l’effettuazione dei test in sito, in una tensostruttura e in un gazebo appositi, ed è il risultato della sinergia tra l’equipe territoriale dei medici di collina coordinata dal dottor Stefano Ripanti, i Comuni, la Protezione Civile e l’Asur a seguito dell’apertura del tavolo tecnico attivato alla luce della norma che prevede che i medici di medicina di base ed i pediatri di libera scelta eseguano i tamponi antigenici ad integrazione dei test, come misura di contrasto al diffondersi del Covid.



Adeguato supporto sarà assicurato dalla Polizia Locale dell’Unione della Marca Senone che, con i volontari di Protezione Civile, gestirà il servizio d’ordine. I test saranno effettuati in tre tornate settimanali, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 14 alle 17. L’inaugurazione del servizio avrà luogo oggi alle 11. Per sottoporsi al test gli utenti dovranno essere muniti della apposita prescrizione del medico di famiglia; la richiesta di tampone sarà trasmessa al servizio tamponi di Senigallia che provvederà a fissare l’appuntamento e a comunicarlo all’interessato.

Avranno precedenza coloro che provengono dall’isolamento o che presentano sintomatologia sospetta. Non è previsto che i cittadini possano recarsi spontaneamente nel punto prelievi: la prescrizione del medico è indispensabile.

L’effettuazione del tampone richiede sei minuti di tempo e l’esito sarà comunicato immediatamente. Le strutture dedicate all’effettuazione dei test antigenici rapidi saranno allestite con l’assieme dei supporti tecnici indispensabili per garantirne la migliore operatività. L’Asur, dal canto suo, provvederà alla fornitura dei tamponi.

Il coordinatore dell’equipe territoriale medici di collina dottor Ripanti ha sottolineato il rilievo della azione congiunta fra operatori della sanità, volontari e realtà istituzionali nella attivazione di un servizio essenziale per contenere gli effetti della pandemia, ringraziando quanti hanno reso possibile l’avvio di questo importante presidio territoriale.

