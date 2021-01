Perde il controllo dell'auto con l'impianto a gas che si ribalta: grande spavento per il conducente

TRECASTELLI - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi intorno alle 16 a Trecastelli in via San Pellegrino per un incidente stradale. Coinvolta un'auto con a bordo solo il conducente che è si è ribaltata rimanendo sulla sede stradale. La squadra sul posto ha messo in sicurezza l'auto e controllato eventuali perdite dall'impianto a gas istallato sul mezzo.



Ultimo aggiornamento: 18:27

