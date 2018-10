Centauro in gravi condizioni dopo scontro con un'auto sulla Corinaldese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Grave incidente ieri pomeriggio all’incrocio tra via Ghirola e la Corinaldese a Ponte Lucerta di Trecastelli. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri una moto si è scontrata con una Volkswagen. Ad avere la peggio il centauro. E’ stato soccorso sul posto dal personale dell’ambulanza della pubblica assistenza di Corinaldo. Da Senigallia è invece sopraggiunta un’automedica e infine anche l’eliambulanza da Torrette, atterrata in un campo limitrofo. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale. Il codice di partenza dei soccorsi era rosso ma dopo i primi accertamenti sul posto è stato assegnato un giallo. Non è quindi in pericolo di vita anche se ha riportato ferite gravi. Ieri sera ancora la prognosi non era stata trasmessa ai carabinieri. La dinamica è ancora al vaglio dei militari, intervenuti per i rilievi, anche se da una prima ricognizione sembra che uno dei due veicoli non abbia rispettato la precedenza, invadendo la corsia opposta e provocando di conseguenza il grave incidente. Le precise responsabilità sono ancora da definire.