Il capriolo le piomba davanti: cade in scooter e finisce all'ospedale

TRECASTELLI - Ha riportato ferite gravi, guaribili in 30 giorni, una 49enne di Trecastelli che ieri mattina si è vista spuntare un capriolo all’improvviso in mezzo alla strada, centrandolo con lo scooter. L’incidente è avvenuto a Passo Ripe poco prima delle 7. Nell’impatto la donna è volata dal suo scooter 125 riportando vari traumi e fratture. E’ stata soccorsa da un’ambulanza che l’ha trasportata all’ospedale di Senigallia, dove è stata sottoposta ad accertamenti e tenuta in osservazione. Il capriolo è morto poco dopo.