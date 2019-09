Parte una scarica di pallini cacciatore ferito dal collega alle gambe e braccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Cacciatore ferito alle gambe e ad un braccio da un colpo partito dal fucile di un collega. L’incidente di caccia si è verificato ieri mattina, poco prima delle 9, in una zona di campagna nel comune di Trecastelli. Il ferito, un uomo di circa 60 anni, è stato raggiunto da un solo colpo che, una volta esploso, ha fatto partire una scarica di pallini. È rimasto ferito ad entrambe le gambe e al braccio sinistro, dove ha riportato vari traumi. Subito l’altro cacciatore, non appena resosi conto di aver colpito una persona e non della selvaggina, con quel colpo partito all’improvviso, è corso in suo aiuto ed ha allertato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha prestato le prime cure sul posto. Il ferito è stato poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia dove è stato sottoposto ai successivi accertamenti e alle medicazioni. I sanitari, appresa la dinamica dell’accaduto evidente già dai traumi riscontrati negli arti, hanno subito informato i carabinieri. L’uomo al momento non ha sporto querela. Ha riferito alla pattuglia che si era trattato di uno sparo accidentale.