L'ira dei genitori «Bus strapieni, i nostri figli tornano da scuola con i lividi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Spintoni per entrare sull’autobus dove gli studenti sono ammassati come sardine. Un gruppo di genitori di Trecastelli, i cui figli frequentano le scuole superiori a Senigallia, denunciano un disagio che va avanti dall’inizio dell’anno scolastico. «Accade che sempre più spesso ci vediamo tornare a casa figlie e figli con mal di schiena e qualche livido – racconta un genitore a nome di altri –, ci raccontano che sul mezzo pubblico lo spazio non c’è per tutti quindi i primi che riescono a salire si siedono ma per entrare spintonano gli altri. L’assurdo è che non c’è posto nemmeno in piedi. Manca lo spazio fisico anche per muoversi».Il viaggio è organizzato da un’azienda di Pesaro che dal capolinea della stazione ferroviaria porta i ragazzi fino alla stazione di Marotta dove, cambiando mezzo, li conduce fino a Trecastelli. «Noi paghiamo un abbonamento annuo di quasi 400 euro per un servizio che non esiste – prosegue il genitore –, ci siamo lamentati e c’è stato detto che non ci sono altri mezzi disponibili. Siamo anche molto preoccupati perché ad una brusca frenata ad esempio i ragazzi finirebbero l’uno sull’altro rischiando di farsi male seriamente».I giovani si arrangiano ma per i genitori, vederli arrivare a casa doloranti o con qualche piccolo livido, non va bene. È un servizio che pagano e vorrebbero venisse offerto garantendo la sicurezza di tutti. «I ragazzi non volevano nemmeno sollevassimo la questione – aggiunge il genitore –, ci hanno chiesto almeno di omettere le generalità per timore di essere resi riconoscibili, oltretutto sono anche minorenni. Però per noi era importante segnalarlo perché non riusciamo a trovare il modo di risolverlo».Finora si tratta di piccoli dolori ma le famiglie hanno paura che possano verificarsi episodi più gravi e in via preventiva vorrebbero che le forze dell’ordine controllassero questi mezzi, per constatare se al loro interno sia presente il numero stabilito di passeggeri che non può essere superato proprio per garantire la sicurezza di tutti. Sperano inoltre che lo stesso vettore trovi la modalità di far viaggiare nel modo corretto gli studenti, garantendo loro un servizio pari al costo dell’abbonamento pagato. Nessuno infatti si aspettava di rimanere in piedi schiacciato nello stretto corridoio. Il problema si riscontra soprattutto nel viaggio di ritorno dalla stazione ferroviaria di Senigallia fino al capolinea di Trecastelli.