La bimba ha troppa fretta e viene al mondo nel corridoio di casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Troppa fretta di nascere per una bambina venuta al mondo nel tardo pomeriggio di lunedì, sul corridoio di casa. È accaduto in un’abitazione di via Croce in località Castel Colonna, nel Comune di Trecastelli. Ad una 34enne nigeriana si sono rotte le acque. Le contrazioni sono aumentate velocemente ed ha capito subito che non c’era tempo da perdere. Si è quindi sdraiata nel corridoio e ha mandato il marito a chiedere aiuto. Con lei sono rimasti gli altre tre bimbi. Il marito, molto agitato, ha raggiunto un bar ed ha chiesto di chiamare un medico. Il barista ha chiamato il 118 per segnalare l’emergenza.L’ambulanza è partita a sirene spiegate. Durante il viaggio i sanitari hanno richiamato il barista per sapere com’era la situazione, apprendendo che la bambina era già nata. Appena arrivati non hanno potuto fare altro che visitare mamma e figlia. Entrambe stavano bene ma sono state poi portate al pronto soccorso di Senigallia per i normali controlli e trasferite nel reparto di Ginecologia.