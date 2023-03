Fiorini International dona un mezzo di soccorso alla Protezione civile: «Grati per quanto fatto durante l'alluvione»

TRECASTELLI - Fiorini International, azienda leader nella produzione di imballaggi in carta industriale, shopping bag di carta per la grande distribuzione e per le grandi firme della moda, ribadisce la propria vicinanza alla comunità marchigiana colpita dalla tragica alluvione dello scorso 15 settembre 2022 donando al Comune di Trecastelli un mezzo ad utilizzo del Gruppo Protezione Civile Trecastelli, un Nissan Navara attrezzato con sistema di illuminazione di emergenza e gancio per le operazioni di soccorso.

Fiorini International dona un mezzo alla Protezione civile di Trecastelli

A consegnare il mezzo al sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli, l’ingegner Luigi Fiorini, presidente e Ceo Fiorini International, insieme ai componenti del Cda aziendale composto dalla moglie Bianca e dai figli Pietro, Anna e Stefano, alla presenza delle autorità locali e dei volontari della Protezione civile, con una cerimonia di consegna semplice ed intensa avvenuta presso l’headquarter aziendale.

«Siamo immensamente grati a tutti gli operatori, ai soccorsi, ai volontari e ad ogni persona per lo straordinario lavoro che è stato fatto per fronteggiare l’emergenza - ha dichiarato l’ingegner Luigi Fiorini - Siamo allo stesso modo consapevoli che l’emergenza generata da una calamità naturale di questa portata riguarda tutti: privati, aziende e istituzioni. La forza di un territorio e di una società si riconosce dal senso di responsabilità con cui riesce ad andare avanti collaborando con impegno e rispetto e con la visione del futuro condivisa che ci contraddistingue».

Ad accogliere gli ospiti presso l’headquarter Fiorini International un manifesto di ringraziamento rivolto ai volontari della Protezione civile in primis, a tutti gli operatori ed ai cittadini che hanno soccorso la popolazione nei giorni dell’emergenza ed hanno continuato a supportare il territorio nei difficili mesi della ripresa a cui viene rivolto il messaggio e l’incoraggiamento a proseguire sulla strada della collaborazione «Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme».

«La cerimonia di consegna è stata molto emozionante - afferma il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli - Il dono ricevuto da Fiorini International è l’espressione del dialogo intrapreso da tempo con tale azienda con la quale, insieme alle altre aziende del territorio, condividiamo valori morali, etici e sociali».