L'autocisterna carica di bitume si ribalta nel fossato a bordo strada, illeso il conducente

TRECASTELLI - Paura nel pomeriggio a Trecastelli, dove un'autobotte carica di bitume si è ribaltata nel fossato a bordo strada, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

LEGGI ANCHE:

Alloggi di fortuna e turni massacranti anche durante il lockdown: cinese arrestato per caporalato

I ladri sfondano la porta della tigelleria: «Basta, è il quinto assalto in tre anni»

Che sono intervenuti alle 14.45 lungo Strada della Bruciata per un'autocisterna ribaltata. Per cause in fase di accertamento l'autoarticolato che trasportava bitume si è ribaltato nel fosso adiacente alla strada. La squadra di Senigallia, coadiuvata dalla squadra di Arcevia, con due autobotti e l'autogru proveniente dalla Centrale di Ancona provvedevano alla messa in sicurezza della zona dell'intervento. Non si segnalano al momento persone ferite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA