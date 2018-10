Anziano si accascia al parco per un malore: salvato dall’intervento del 118

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Colto da un malore improvviso al parco, un 76enne è stato soccorso ieri pomeriggio dall’eliambulanza che l’ha trasportato all’ospedale regionale di Torrette. È accaduto in un giardino pubblico di Ponterio di Monterado nel comune di Trecastelli. L’anziano residente si trovava insieme ad altri pensionati lì dove sono soliti passare il tempo nel pomeriggio. Poco dopo le 16 si è sentito male. Gli amici hanno chiamato un’ambulanza, arrivata in fretta da Senigallia, e di supporto è intervenuto anche l’elisoccorso atterrato in un campo limitrofo.