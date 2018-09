Tanti amici cacciatori e anche le colombe in volo per l'ultimo saluto a Massimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Chiesa di San Michele Arcangelo stracolma ieri a Brugnetto di Trecastelli per l’ultimo saluto a Massimo Ferretti, morto il 25 settembre scorso per un tragico infortunio sul lavoro. Non avendo potuto trovare spazio all’interno dell’edificio, molti dei presenti si sono accalcati sul sagrato, altri hanno stipato la sagrestia attigua. Il rito è stato officiato da don Paolo Campolucci responsabile dell’unità pastorale “Cinque Pani e due Pesci” (che accorpa le parrocchie di Brugnetto, Castel Colonna, Monterado, Passo Ripe e Ripe) e da don Carlo Paolucci, parroco emerito di Brugnetto, presente anche il diacono Lamberto. Sei amici di Massimo, tutti vestiti in gilet, giacche e pantaloni da caccia, hanno portato la bara a spalla fuori della chiesa.La caccia era la grande passione di Massimo, a cui la Sezione Federcaccia di Trecastelli ha dedicato un commosso manifesto. Prima della partenza del corteo funebre alla volta del cimitero delle Grazie, è stato liberato al centro di Brugnetto un volo di colombe. Ferretti era precipitato da un’altezza di circa tre metri, forse a causa di un malore, mentre stava eseguendo lavori di tinteggiatura in un’abitazione di Sant’Angelo di Senigallia. Inizialmente si era ripreso, aveva cercato di tamponarsi la ferita alla testa e anche di chiamare i soccorsi, ma poi aveva perso i sensi per essere ritrovato a parecchie ore di distanza, a seguito dell’allarme dell’anziana madre che non lo aveva visto rientrare. Trasportato all’ospedale di Torrette, era morto per la gravità delle lesioni riportate dopo aver lottato per dieci giorni tra la vita e la morte.