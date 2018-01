Un collier in oro e altri gioielli rubati in casa E cresce l'ansia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Rubato un collier in oro e altri gioielli in uno degli appartamenti visitati dai ladri a Ponterio di Trecastelli domenica. La proprietaria, che la sera stessa aveva chiamato i carabinieri per un sopralluogo, ieri ha sporto denuncia dopo aver appurato che dalla sua abitazione, in via Ripa Bianca, mancavano appunto un collier e altri gioielli per un valore che non ha saputo stimare con precisione, trattandosi tuttavia di diverse centinaia di euro. La donna, che era uscita alcune ore prima, si è accorta solo la sera rientrando a casa di aver ricevuto visite.Non le è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri. Alle 23 e 30 circa è arrivata la richiesta di intervento al 112 che ha subito inviato sul posto una pattuglia di militari. I ladri, secondo quanto accertato, erano entrati rompendo una finestra sul retro, da cui poi si sarebbero anche dileguati. Resta quindi l’unico furto messo l’ultimo giorno del 2017. I carabinieri hanno ricevuto solo questa denuncia e la polizia nessuna.Il 2018 è invece iniziato bene perché tra lunedì e ieri non sono arrivate richieste di intervento. Nemmeno a Marzocca, dove era stata segnalata la Fiat Punto nera, la stessa messa in fuga da un residente a Sant’Angelo. I cittadini non si sono fatti trovare impreparati e, tramite un passaparola, sono riusciti ad evitare che i tre banditi entrassero in azione.