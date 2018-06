Aggiungi un posto a tavola Ma guarda che sorpresa c’è Bambi a cena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Cena in giardino con ospite inatteso. All’improvviso arriva Bambi. Una famiglia di Passo Ripe di Trecastelli venerdì sera si è ritrovata in giardino un cerbiatto. Superata la diffidenza, l’animale ha mangiato del pane offerto dai proprietari di casa e si è intrattenuta circa mezz’ora. Era una femmina incinta. «Stavamo mangiando quando abbiamo visto il cerbiatto – raccontano – abbiamo cercato di avvicinarlo, offrendogli del cibo e c’è venuta incontro. Abbiamo visto che era una femmina incinta. È stata con noi una trentina di minuti poi se n’è andata. Un’emozione unica». Una bella e inaspettata esperienza per la famiglia, riuscita ad immortalare anche il momento in cui l’animale si è avvicinato. Uno scatto, pubblicato sui social, subito diventato virale.