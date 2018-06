Addio Fattori, la geologa con la passione per la politica aveva 55 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - È scomparsa ieri a 55 anni Giuseppina Fattori, consigliere comunale di Trecastelli e precedentemente sindaco di Castel Colonna. A darne notizia è stato nel pomeriggio di ieri Nicola Peverelli, consigliere comunale di minoranza come lei. Insieme avevano sostenuto molte battaglie. «Oggi ci ha lasciato la leonessa di Castel Colonna – ha scritto Peverelli su Facebook -. Ciao Giusi, rimarrai sempre nel mio cuore ed in quello di tutti coloro che ti vogliono bene. Un esempio, per tutti! Un vuoto incolmabile». Era nata a Fratte Rosa nel pesarese il 7 settembre 1962. Laureata in Geologia, era titolare di uno studio di geologia. Dal 1995 al 2004 è stata sindaco di Castel Colonna municipalità confluita nel comune di Trecastelli.